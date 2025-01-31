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BOTAŞ açıkladı... Doğal gaza zam yok

Güncelleme Tarihi:

#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat
BOTAŞ açıkladı... Doğal gaza zam yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:47

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat

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