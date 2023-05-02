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BOTAŞ’tan sanayide kullanılan doğal gaza indirim açıklaması

02.05.2023 - 08:50 | Son Güncelleme :
BOTAŞ’tan sanayide kullanılan doğal gaza indirim açıklaması | Genel Haberler

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre "2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında indirim yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

BORU Hatları ile Petol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), "2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında indirim yapılmıştır" açıklaması yaptı.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.


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