BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz fiyatlarında değişiklik yok | Genel Haberler

BOTAŞ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulanmadığı ifade edildi.

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