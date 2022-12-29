Borsa İstanbul'dan yatay açılış | Genel Haberler

Açılışın ardından kısa sürede alımlar gelerek endeks yüzde 0,50 oranında prim yapsa da satışlar yeniden ortaya çıktı. Kısa süre sonra yeniden alım tarafına dönen BİST saat 14:04 itibarıyla yüzde 1.80 oranında primle 5442 puan seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul iki gün süren düşüşün ardından pozitif açılış gerçekleştirdi. BİST güne yüzde 0,04 oranında yataya yakın seviyeden 5347 puandan başladı.

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