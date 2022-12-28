Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti | Genel Haberler

Geçtiğimiz gün düşüş yaşayan Borsa İstanbul güne yataya yakın pozitif açılış gerçekleştirdi. BİST güne yüzde 0,17 oranında yükselişle 5443 puandan başladı. Açılışı ardından gelen satış dalgası ile BİST yüzde 2'ye yakın değer kaybına yöneldi.

Borsa İstanbul güne yüzde 0,17 oranında primle 5443 puandan açıldı. Açılışın ardından BİST hızlı düşüş gösterdi ve yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

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