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Borsa İstanbul sert düştü

04.01.2023 - 12:24 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul sert düştü | Genel Haberler

Güne pozitif başlangıç yapan Borsa İstanbul kapanışta yüzde 1,83 oranında değer kaybetti ve 5523 puandan günü tamamladı.

Borsa, güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı. Endeks, 20,05 puanlık artışla 5.646,62 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Açılışın ardından gelen satışlarla BİST kan kaybetmeye başladı. Satışlar kapanışa doğru hızlandı ve BİST günü yüzde 1,83 oranında düşüşle 5523 puandan tamamladı.


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