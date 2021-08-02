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Borsa haftaya yükselişle başladı

02.08.2021 - 10:04
Borsa haftaya yükselişle başladı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,36 artışla 1.397,98 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.397,98 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,25 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,09 artışla 1.392,91 puandan kapanırken, haftalık bazda da yüzde 3,06 değer kazandı.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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