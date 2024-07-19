  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı
‹ Önceki Haber Bugün çok önemli... Uzmanlar konuştu... Dolar, altın, euro, faiz ve borsada neler bekleniyor? Bugün çok önemli... Uzmanlar konuştu... Dolar, altın, euro, faiz ve borsada neler bekleniyor? Sonraki Haber › THY'nin bilgi sistemlerinde arıza THY'nin bilgi sistemlerinde arıza

Borsa güne yükselişle başladı

19.07.2024 - 10:08 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 11.144,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,14 puan ve yüzde 0,05 artarak 11.144,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,61 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.252,11 puana çıkardı.

Haberin Devamı

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
990 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.