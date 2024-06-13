  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Boğaz geçiş ücreti 'Altın Frank'ta güncelleme
‹ Önceki Haber THY'den ücretsiz mesajlaşma imkanı THY'den ücretsiz mesajlaşma imkanı Sonraki Haber › Fed'in faiz indirimi umutlarını artırmasıyla küresel piyasalar karışık seyirde işlem gördü Fed'in faiz indirimi umutlarını artırmasıyla küresel piyasalar karışık seyirde işlem gördü

Boğaz geçiş ücreti 'Altın Frank'ta güncelleme

13.06.2024 - 12:50 | Son Güncelleme :
Boğaz geçiş ücreti 'Altın Frank'ta güncelleme | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemi ücretlerini 1 Temmuz’dan itibaren Altın Frank değeri üzerinden 5.07 dolara yükseltiyoruz. 10 bin net tonajlı bir gemi 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5.07 Dolar olacağını söyledi. Uraloğlu, “Yapacağımız bu güncelleme ile ücretleri 2022 yılı öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişini artırmış olacağız.” dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız olarak geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı. 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022 tarihinde boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibariyle de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz.” dedi.

“ÜCRETLERİ ARTIRARAK 5,07 DOLAR YAPIYORUZ”

Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığını anımsatarak, “Daha önce 1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar sabitlenmiş bir değer üzerinden 0,80 Dolar ücret tahsil ediyorduk. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde yaptığımız güncelleme ile yaklaşık 5 kat arttırarak 4,08 Dolar’a yükselttik. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinde de 4,42 Dolar’a çıkardık. Şimdi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de yeni bir güncelleme daha yaparak 5,07 Dolar’a yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

“1983’ten 2022 yılına kadar, yaklaşık 39 yıl boyunca sabit tutulan ve güncellenmeyen ücretler söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ücretler 2022 yılından bu yana her yıl güncelleniyor. Bundan sonra da her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek.” 

Haberin Devamı

BOĞAZ GEÇİŞLERİ MONTRÖ TÜRK BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ İLE DÜZENLENDİ

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesine göre Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını aktaran Uraloğlu, “Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da Altının ons fiyatına endeksli olan ‘Altın Frank’ esas alınıyor.” açıklamasını yaptı. 

BOĞAZLARIMIZDAN SAĞLADIĞIMIZ GELİR ARTACAK

Son fiyat güncellemesine ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu, “10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022 yılındaki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 Dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 Dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak. Tahsil ettiğimiz ücretler ile dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.022 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.