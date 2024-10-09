Boeing'de kriz devam ediyor

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Boeing, grev dördüncü haftasına yaklaşırken sendika temsilcileriyle görüşmelere son verdiğini ve yaklaşık 33.000 fabrika çalışanına yaptığı ücret teklifini geri çektiğini duyurdu.

Boeing ile sendika temsilcileri Pazartesi günü federal arabulucularla son tur görüşmeler için bir araya gelmişler ve görüşmelere dün de devam edilmişti.

Konuya yakın kaynaklar görüşmelerin çöktüğünü ve tarafların yakın zamanda bir uzlaşmaya varacaklarına dair hiçbir işaret göstermediklerini ifade ettiler.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği bir notta, sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendirerek, "Maalesef sendika tekliflerimizi ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bu noktada daha fazla müzakere yapmak mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi" dedi.