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Boeing'de kriz devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Boeing#Grev#Bigpara
Boeingde kriz devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:07

Boeing, sendika ile görüşmeleri durdurdu ve sunduğu teklifi geri çekti.

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Boeing, grev dördüncü haftasına yaklaşırken sendika temsilcileriyle görüşmelere son verdiğini ve yaklaşık 33.000 fabrika çalışanına yaptığı ücret teklifini geri çektiğini duyurdu.

Boeing ile sendika temsilcileri Pazartesi günü federal arabulucularla son tur görüşmeler için bir araya gelmişler ve görüşmelere dün de devam edilmişti.

Konuya yakın kaynaklar görüşmelerin çöktüğünü ve tarafların yakın zamanda bir uzlaşmaya varacaklarına dair hiçbir işaret göstermediklerini ifade ettiler.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği bir notta, sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendirerek, "Maalesef sendika tekliflerimizi ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bu noktada daha fazla müzakere yapmak mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi" dedi.

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#Boeing#Grev#Bigpara

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