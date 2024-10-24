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Boeing'de anlaşma çıkmadı, grev devam ediyor

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#Boeing#Sendika#Grev
Boeingde anlaşma çıkmadı, grev devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 08:19

Boeing'de çalışan 33 bin işçinin grevi, sendika üyelerinin Çarşamba günü yapılan oylamada şirketten gelen teklifi reddetmesi ve grev hattında kalmaya karar vermesinin ardından devam edecek.

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Sendika Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Uluslararası Makinistler Birliği üyelerinin %64'ünün anlaşmaya karşı oy kullandığını duyurdu. Bu oran daha önceki bir teklifi reddeden %95'ten daha az olsa da, oylamanın grevi sona erdirmek için gereken salt çoğunluğun çok altında kalmasına neden oldu.

Boeing'deki en büyük IAM lokalinin başkanı ve baş müzakerecisi Jon Holden “Üyelerimiz daha fazlasını hak ediyor” dedi. “Yüksek sesle konuştular ve biz de bunları elde etmek için masaya geri döneceğiz.”

Boeing Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada oylama sonuçlarına ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Teklif, Boeing'deki IAM üyelerinin ücretlerini sözleşmenin dört yıllık ömrü boyunca yüzde 35 puan artıracak ve anında %12 zam yapacaktı. Ayrıca onlara 7.000 $ imza ikramiyesi ödenecek, sendika üyelerinin emeklilik hesaplarına yapılan katkılar arttırılacak ve şirketin bir sonraki ticari jetinin sendikasız yeni bir fabrika yerine sendikalı bir fabrikada üretileceği vaadiyle bir miktar iş güvencesi sağlanacaktı.

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Ancak onaylama kesin değil. Sendika yönetimi teklifi onaylamaktan kaçınarak sadece “bazı önemli iyileştirmeler içerdiğini” ve “üyelere sunulması gerektiğini ve değerlendirmeye değer olduğunu” söyledi.

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#Boeing#Sendika#Grev

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