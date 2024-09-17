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Boeing acı reçeteyi açıkladı

17.09.2024 - 09:08 | Son Güncelleme :
Boeing acı reçeteyi açıkladı | Genel Haberler

Boeing, maliyetleri azaltmayı öngören önlemleri açıkladı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, fabrika işçilerinin geçen hafta greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurdu.

Boeing Mali İşler Direktörü (CFO) Brian West, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajda, grevdeki işçilerle yeni sözleşme üzerinde uzlaşmak için iyi niyetle çalışıldığını belirtti.

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West, işlerinin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Bu grev, toparlanmamızı önemli ölçüde tehlikeye atıyor, nakdi korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için gerekli adımları atmalıyız." ifadesini kullandı.

Maliyetleri azaltmaya yönelik atılması planlanan adımlara da değinen West, Boeing genelinde tüm seviyelerde işe alımların dondurulması ve tüm maaş artışlarının durdurulmasının değerlendirildiğini aktardı.

BİRÇOK ÇALIŞANIN GEÇİCİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

West, kritik müşteri, program, düzenleyici veya tedarik zinciri faaliyetleri için olmayan tüm seyahatlerin durdurulmasının, gerekli olmayan sermaye ve tesis harcamalarının askıya alınmasının, şirketin hava gösterileri, ticari gösteriler ile özel etkinliklere katılımının da azaltılmasının planlandığını kaydetti.

Tedarikçi harcamalarında da önemli kesintiler yapmayı planladıklarını belirten West, 737, 767 ve 777 programlarında satın alma emirlerinin çoğunu durduracaklarını belirtti.

West, "Ayrıca, gelecek haftalarda birçok çalışan, yönetici ve üst düzey yönetici için geçici ücretsiz izne çıkarma gibi zor bir adımı da değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) tarafından temsil edilen yaklaşık 30 bini aşkın işçi, 13 Eylül'de greve başlamıştı. İşçilerin grev kararı, Boeing'in dört yıllık sürede yüzde 25'lik ücret artışı teklifini reddetmelerinin ardından gelmişti.


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