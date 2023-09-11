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BMW'den Mini markası için dev yatırım

11.09.2023 - 12:23 | Son Güncelleme :
BMW'den Mini markası için dev yatırım | Genel Haberler

BMW AG, Mini markasının elektrikli modeller üretmek üzere doğduğu 110 yıllık tesise yatırım yapacak

 BMW AG, Mini markasının elektrikli modeller üretmek üzere doğduğu 110 yıllık tesise yatırım yapacak ve ülkenin zayıflayan otomobil üretim endüstrisini destekleme mücadelesinde İngiltere hükümetinden destek isteyecek.

 Şirketin 600 milyon eurodan (751 milyon dolar) fazla harcaması, otomobil üretiminin geçen yıl 1956'dan bu yana en düşük seviyesine gerilediği İngiltere için felaket olabilecek bir durumu önlüyor. 3.400'den fazla kişiyi istihdam eden Oxford fabrikası, 11 ay önce bir aksilik yaşadı. 

 BMW, yeni nesil elektrikli Mini Cooper hatchback ve Aceman crossover'ın üretimini de ekleyeceği 2026 yılına kadar yanmalı motorlarla çalışan modeller üreteceğini duyurdu. Fabrika 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araç üretimine geçecek.

 BMW'nin hamleleri İngiltere otomobil sektörü için son dönemdeki ivmeye katkıda bulunurken, ülke sanayi politikasına yönelik daha agresif yaklaşımlar benimseyen ülkelere ayak uyduramıyor. İngiltere'nin otomotiv endüstrisine 2020'den bu yana açıklanan 6 milyar eurodan fazla yatırım, ABD'nin geçen yıl Enflasyon Azaltma Yasasını kabul etmesinden bu yana şirketlerin Kuzey Amerika için ayırdığı 72 milyar doların yanında sönük kalıyor. 

 AG, Mini markasının elektrikli modeller üretmek üzere doğduğu 110 yıllık tesise yatırım yapacak ve ülkenin zayıflayan otomobil üretim endüstrisini destekleme mücadelesinde İngiltere hükümetinden destek isteyecek.

 Şirketin 600 milyon eurodan (751 milyon dolar) fazla harcaması, otomobil üretiminin geçen yıl 1956'dan bu yana en düşük seviyesine gerilediği İngiltere için felaket olabilecek bir durumu önlüyor. 3.400'den fazla kişiyi istihdam eden Oxford fabrikası, BMW elektrikli Mini üretimini Çin'e kaydıracağını açıkladığında, 11 ay önce bir aksilik yaşadı. 

 BMW, yeni nesil elektrikli Mini Cooper hatchback ve Aceman crossover'ın üretimini de ekleyeceği 2026 yılına kadar yanmalı motorlarla çalışan modeller üreteceğini duyurdu. Fabrika 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araç üretimine geçecek.

 BMW'nin hamleleri Birleşik Krallık otomobil sektörü için son dönemdeki ivmeye katkıda bulunurken, ülke sanayi politikasına yönelik daha agresif yaklaşımlar benimseyen ülkelere ayak uyduramıyor. Britanya'nın otomotiv endüstrisine 2020'den bu yana açıklanan 6 milyar eurodan fazla yatırım, ABD'nin geçen yıl Enflasyon Azaltma Yasasını kabul etmesinden bu yana şirketlerin Kuzey Amerika için ayırdığı 72 milyar doların yanında sönük kalıyor.

 

 

 


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