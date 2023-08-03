BMW'den araç teslimatına ilişkin yeni hedef | Genel Haberler

BMW AG, tamamen elektrikli otomobillere yönelik artan talebin ardından yıl için araç teslimatı tahminini yükseltti.

BMW AG, tamamen elektrikli otomobillere yönelik artan talebin ardından yıl için araç teslimatı tahminini yükseltti.

Şirket, lüks otomobil üreticisinin bu yıl hafif bir artıştan sonra sağlam satışlar beklediğini bildirdi. Yeni 5 Serisi sedan ve elektrikli kardeşi i5, yılın ikinci yarısında satış hacmini artırmaya yardımcı olacak.

Finans Direktörü Walter Mertl, "Alıcıların EV'lere olan ilgi düzeyi, BMW'nin "e-mobilitenin küresel artışına başlangıçta planlanandan daha fazla yatırım yaptığı" anlamına geliyor. Son çeyrekte, şirket filosunun elektrifikasyonuna odaklandığı için geliştirme harcamaları yüzde 19 artarak 1,84 milyar Euro'ya (2 milyar dolar) yükseldi." açıklamasını yaptı.



Batarya ile çalışan araç satışları, ilk yarıda ikiye katlanarak yaklaşık 153.000 adete ulaştı ve grup teslimatlarının yüzde 13'ünü oluşturdu.

Lüks otomobillerine olan talep güçlü olmaya devam ederken, BMW artan parça maliyetlerinin nakit akışını azalttığı konusunda uyardı ve ayrıca lojistik sorunları bir kısıtlama olarak gösterdi. Aynı zamanda, bu yılın ikinci yarısında lüks araçlarının mevcudiyetinin iyileşmesini beklediği için tüm yıl kazanç tahminini de yükseltti.

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