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BlackRock'ta büyük işten çıkarma

11.01.2024 - 07:56 | Son Güncelleme :
BlackRock'ta büyük işten çıkarma | Genel Haberler

Varlık yönetim şirketi BlackRock, 600 personelini işten çıkarmayı planlıyor.

Küresel çaptaki durgunluk ilk olarak personellerin işsiz kalmasına neden oluyor. Şirketler tasarruf tedbiri olarak ilk eleman eksiltmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, 600 personelini işten çıkaracak.

İşten çıkarmalar şirketin 19 bin 800 kişilik personel sayısı içinde sadece yüzde 3'ünü oluşturuyor.

9.1 trilyon doları yöneten BlackRock, geçen yıl da çalışanların performans ölçütlerine dayalı olarak işten çıkarma gerçekleştirmişti.


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