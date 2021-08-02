‹ Önceki Haber Piyasalarda bugün neler takip edilecek? Piyasalarda bugün neler takip edilecek? Sonraki Haber › Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı

Bitcoin yine 40 bin doların altında

02.08.2021 - 09:32
Bitcoin yine 40 bin doların altında | Genel Haberler

Geçtiğimiz hafta 42 bin doların üzerine çıkan Bitcoin yeniden 39 bin dolar seviyesine geri döndü.

Spekülatif açıklamalarla yön bulan kripto para birimi Bitcoin, uzun süren düşüş eğilimini kırmaya başlamış ve 42 bin dolar seviyesini aşmıştı. Kısa süren yükseliş yerini yeniden düşüşe bıraktı ve Bitcoin 40 bin doların altına geriledi.

AÇIKLAMALAR KESİLDİ DÜŞÜŞ BAŞLADI

Milyarder iş adamlarının kripto paralara yönelik açıklamalarının kesilmesine paralel olarak yükseliş grafiği de düşüşe geçti. Dünyanın önde gelen e-ticaret sitesi Amazon'un kripto para ile alışveriş imkanı sunacağı açıklaması ile yükseliş gerçekleşmişti ancak yalanlama sonrasında da yükseliş devam etmişti. 

Bitcoin yüzde 5.9 oranında düşüşle 39 bin 738 puan seviyesinde işlem görüyor. Ethereum yüzde 2.9 oranında düşüşle 2557 dolar, Ripple ise yüzde 4.7 oranında düşüşle 0.73 dolardan alıcı buluyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
997 TL        
DOLAR
996 TL        
EURO
993 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.