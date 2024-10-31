Beyaz et soruşturmasına Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık da eklendi

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:



Kurulun 04.01.2024 tarihli ve 24-01/8-M(1) sayılı kararı uyarınca; Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) hakkında, aralarında rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştır.

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Soruşturma süreci devam ederken; LEZİTA tarafından gönderilen uzlaşma metni 09.05.2024 tarihli ve 24-21/500-211 sayılı; BEYPİLİÇ tarafından gönderilen uzlaşma metni 21.05.2024 tarihli ve 24-23/529-223 sayılı; ŞENPİLİÇ tarafından gönderilen uzlaşma metni 21.05.2024 tarihli ve 24-23/529-222 sayılı ve KESKİNOĞLU tarafından gönderilen uzlaşma metni 03.05.2024 tarihli ve 24-21/488-208 sayılı Kurul kararları ile kabul edilmiş ve soruşturma anılan teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmıştır.

Soruşturmanın dört teşebbüs bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında %25 oranında indirim uygulanarak; BEYPİLİÇ’e 244.655.573,31 TL, KESKİNOĞLU’na 107.981.782,50 TL, LEZİTA’ya 277.866.357,92 TL ve ŞENPİLİÇ’e 357.687.454,48 TL olmak üzere, dört teşebbüse toplamda 988.191.168,21 TL idari para cezası verilmiştir.

Soruşturma sürecinde ayrıca, Kurulun 06.06.2024 tarihli ve 24-25/602-M sayılı kararı uyarınca soruşturma tarafı olmayan Akpiliç Tic. Ltd. Şti., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ ve Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ’nin soruşturmaya dahil edilmesine karar verilmiştir.

Soruşturmada son olarak, Kurulun 18.10.2024 tarihli ve 24-42/999-M sayılı kararı ile sektörde Bolez markası ile faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ’nin de soruşturmaya dâhil edilmesine karar verilmiştir.

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Soruşturma süreci hâlihazırda devam etmektedir.