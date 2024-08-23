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BDDK'dan Enpara Bank'a onay

23.08.2024 - 06:49 | Son Güncelleme :
BDDK'dan Enpara Bank'a onay | Genel Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Enpara Bank AŞ'ye Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğe göre izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10640 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.


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