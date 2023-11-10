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BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı

10.11.2023 - 14:14 | Son Güncelleme :
BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı | Genel Haberler

BDDK, dolandırıcılık girişimleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kendisini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin telefon aramaları yaptığını ve dolandırıcılık girişiminde bulunduklarını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Kurumumuza ulaşan şikâyetlerden, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin Kurumumuz Santral numarası 02122145000 hattı üzerinden arıyor izlenimi vererek banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulundukları anlaşılmıştır.

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Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."


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