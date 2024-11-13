Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan tam isabet

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Türkiye'nin savunma sanayinde gururu olan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.
Duyuruda Bayraktar, AKINCI İHA'nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 km ötedeki hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.
Bayraktar gönderiyi "İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet" notu ile paylaştı.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 13, 2024
✅ 2️⃣ x İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
🎯 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet
✅ 2️⃣ x IHA-230 Supersonic Missile Firing Test
🎯 Bull’s Eye From 155 Km@Baykartech 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/52v0GmN6UH