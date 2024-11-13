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Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan tam isabet

Güncelleme Tarihi:

#AKINCI#Selçuk Bayraktar#Baykar
Bayraktar paylaştı AKINCIdan tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:17

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI SİHA'nın İHA-230 süpersonik füzesi ile hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

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Türkiye'nin savunma sanayinde gururu olan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Duyuruda Bayraktar, AKINCI İHA'nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 km ötedeki hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

Bayraktar paylaştı AKINCIdan tam isabet

Bayraktar gönderiyi "İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet" notu ile paylaştı.

 

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#AKINCI#Selçuk Bayraktar#Baykar

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