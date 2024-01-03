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Barclays'ın hamlesi Asyalı teknoloji devlerini etkiledi! Apple tedarikçilerinin hisseleri düştü!

03.01.2024 - 12:37 | Son Güncelleme :
Barclays'ın hamlesi Asyalı teknoloji devlerini etkiledi! Apple tedarikçilerinin hisseleri düştü! | Genel Haberler

İngiliz bankası Barclays'ın Apple'ın notunu indirmesinin ardından Asyalı tedarikçilerin hisseleri düştü. Not güncellemesinden TSMC, Foxconn gibi şirketler etkilendi.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Asya tedarilkçilerinin hisseleri, İngiliz bankası Barclays'ın iPhone üreticisinin notunu düşürmesinden sonra geriledi. 

Çip üretiminde dünya lideri olan Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 2'den fazla düşüş gösterdi. Apple ürünlerinin en büyük üreticisi konumundaki Foxconn'un hisseleri ise yüzde 1'den fazla geriledi. 

iPHONE'DA HALA GÜÇLÜ BİR BÜYÜME BEKLENİYOR

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Analist Ray Wang CNBC'de yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerin iPhone 15′te hala güçlü bir büyüme beklediklerini görüyoruz" dedi.

Wang, en azından önümüzdeki 24 ay boyunca hala 200 ila 300 milyon iPhone’un 5G teknolojisi ile değiştirilmesi beklendiğini ve hisselerde yaşanan bu düşüşün Apple tedarikçilerindeki büyümeyi nasıl etkileyeceğini bilemediğini ifade etti. 

BARCLAYS NOT İNDİRDİ 

Salı günü Barclays, iPhone 15 satışlarındaki zayıflığı gerekçe göstererek iPhone 16 ve diğer ürünlere yönelik talebin muhtemelen azalacağının sinyalini verdi. Banka, Apple’ın hisse senedinin notunu düşük ağırlık seviyesine çekti ve fiyat hedefini 161 dolardan 160 dolara düşürdü. Apple hisseleri Salı gününü yüzde 3,58 düşüşle kapattı.


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