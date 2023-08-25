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Bankalara piyasayı desteklemek için yatırımlarını artırma çağrısı

25.08.2023 - 09:16 | Son Güncelleme :
Bankalara piyasayı desteklemek için yatırımlarını artırma çağrısı | Genel Haberler

Çin hisse senetleri bugün erken işlemlerde düştü. Bu durumun, yetkililerin ülkenin önde gelen finans kurumlarını zor durumdaki piyasayı istikrara kavuşturmaya yardım etmeye çağırmasına rağmen yatırımcıların yerleşik kötümserliğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Çin hisse senetleri bugün erken işlemlerde düştü. Bu durumun, yetkililerin ülkenin önde gelen finans kurumlarını zor durumdaki piyasayı istikrara kavuşturmaya yardım etmeye çağırmasına rağmen yatırımcıların yerleşik kötümserliğinin bir göstergesi olduğu belirtildi. 

Şangay ve Shenzhen'deki CSI 300 hisse endeksi açılış zilinden kısa süre sonra yüzde 0,7'ye kadar düştü ve bu ayki düşüşünü yüzde 7,7'ye çıkararak bu yıl dünyanın en kötü performans gösterenlerinden biri olmaya devam etti. Hong Kong'da listelenen Çinli firmaların önemli bir göstergesi maksimum yüzde 1,3 oranında düşüş yaşadı.

Satış, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) dün ülkenin emeklilik fonu yöneticileri, bazı büyük bankalar ve sigortacılarla bir seminer düzenleyerek onlardan piyasaya desteklerini artırmalarını istemesinin ardından geldi. Düzenleyicilerin geçmişte düzenli olarak benzer toplantılar düzenlediği ve bunların nadiren önemli bir etki yarattığı göz önüne alındığında, piyasanın kayıtsızlığının pek de sürpriz olmadığı belirtildi.

Ayrı bir gelişmede, CSRC başkan yardımcısı Fang Xinghai, güveni artırmaya yönelik son girişiminde, Hong Kong'da dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden bazılarıyla bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Kaynaklardan biri, Fidelity International Ltd. ve Goldman Sachs Group Inc.'nin davet edilenler arasında yer aldığını bildirdi.


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