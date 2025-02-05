Bakanlıktan kar yağışı uyarısı... İşte iptal olan seferler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’da 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alınmıştır.

İstanbul Havalimanında;



Türk Hava Yolları’nın; 05 Şubat 2025 Çarşamba günü için % 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), 06 Şubat Perşembe günü için ise %10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında:



05 Şubat 2025 Çarşamba günü için %10 sefer iptalinin yeterli olduğu, 06 Şubat 2025 Perşembe günü için %10 iptal oranına ilave olarak %20 sefer iptali daha yapılmasına, 07 Şubat 2025 Cuma günü için ise %10 sefer iptali yapılmasına karar verilmiştir.



Anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre bu sayılar kesinlik kazanacaktır.

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Bunun neticesinde, Ajet’in Çarşamba günü 21, Perşembe günü 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilmiştir.

Pegasus’un ise Çarşamba günü 43, Perşembe günü 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edilmiştir.

Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları pist başlarına yakın noktalara konuşlandırılmış olup, gerekli araç ve ekipmanlar da hazır tutulmaktadır.

Uçuş ekiplerinin uçuş programlarında da gerekli düzenleme ve ekip takviyeleri yapılmıştır."