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Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza

11.02.2023 - 08:28 | Son Güncelleme :
Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


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