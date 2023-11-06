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Bakanlıktan çok önemli evlilik kredisi açıklaması

06.11.2023 - 16:44 | Son Güncelleme :
Bakanlıktan çok önemli evlilik kredisi açıklaması | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi vaadiyle Aile ve Gençlik Bankası adı altında sahte internet sitelerinin para topladığını ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, vatandaşlarımıza "evlilik kredisi" vaadiyle aşağıdaki sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yapıp para topladığı görülmüştür.

Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışındaki kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

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Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


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