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Bakanlık'tan CHP'li Başarır'ın iddialarına yanıt

04.07.2024 - 17:57 | Son Güncelleme :
Bakanlık'tan CHP'li Başarır'ın iddialarına yanıt | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı "CHP'li Başarır'ın Şimşek ile ilgili iddiaları haksız ve mesnetsiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 04/07/2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili “bir iddiaya göre” diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 04/07/2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili “bir iddiaya göre” diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur.

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Bakanımız Mehmet Şimşek, 2007 yılında siyasete girmek için, üst düzey yöneticiyken, yurtdışından kesin dönüş yapmış, yurtdışında elde ettiği birikimlerle halen oturmakta olduğu konutunu 2007 yılında satın almıştır.

Bakanımız kabinede olmadığı dönemde, 2020 yılında, konutunun zemin katı, aşırı nem aldığı için, zorunlu su izolasyonu tadilatı, yapıyı inşa eden firma tarafından yaptırılmıştır. İzolasyon tadilatı iddiada bahsi geçen firma tarafına yaptırılmamıştır.

Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Sayın Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz."


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