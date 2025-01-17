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Bakanlıktan BUSKİ'ye 3.3 milyon lira ceza

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#BUSKİ#Atık#Ceza
Bakanlıktan BUSKİye 3.3 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 09:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Bursa'da yaptığı denetimlerde kentsel atık suların herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğünü tespit etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımız ekiplerince yapılan denetimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atık suların herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi.

İlgili Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL para cezası uygulandı.

Denetim ve izleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz.

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#BUSKİ#Atık#Ceza

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