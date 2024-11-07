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Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda#Taklit
Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:53

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etti. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır açıklanmayan ifşalara yenileri eklendi ve açıklandı. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

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DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte

Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte

Bakanlık yeni listeyi açıkladı... Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, cinsel içecekler... Hepsi sahte

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda#Taklit

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