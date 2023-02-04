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Bakanlık harekete geçti! Sıfır otomobil satıcılarına araştırma ve inceleme

04.02.2023 - 12:26 | Son Güncelleme :
Bakanlık harekete geçti! Sıfır otomobil satıcılarına araştırma ve inceleme | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır otomobillerdeki satışlarda kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 13 distribütör ve 256 bayiye ilişkin araştırma incelemesini sonuçlandırdı.

Sıfır otomobil satışlarında vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, araştırma ve incelemesini tamamladı. Sıfır otomobil alımlarında kayıt dışılık, stokçuluk, haksız fiyat artışları gibi sebeplerle 13 distribütör ve 256 bayi inceleme altına alındı. Bu bayilerden araç alan 25 bin kişiden bilgi istendi.

Araştırmalar sonucunda mağduriyete yol açanlara yaptırım uygulanacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımıza otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığı, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiği, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikâyetler ulaşmıştır.BHazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı Vergi Müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25.000 alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir.

39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır.


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