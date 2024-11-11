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Bakanlık açıkladı: İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları asılsız

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#İsrail#Petrol
Bakanlık açıkladı: İsraile petrol sevkiyatı iddiaları asılsız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 09:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen petrol satış sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

"BTC, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International AŞ tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International AŞ'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır."

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"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesine yer verilen açıklamada, petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketlerin Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duyduğu ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yüklemenin gerçekleşmediği belirtildi.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#İsrail#Petrol

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