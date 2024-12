Bakan Yumaklı: Et fiyatlarındaki zam alışkanlıklarından vazgeçsinler

Haberin Devamı

Et fiyatlarındaki artışa değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp, onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz” dedi. Bakan Yumaklı, et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, “Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık” diye konuştu.



Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:



ET ÜRETİMİ ARTIRMA YOL HARİTASI BELLİ



Et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturuyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz.



SÖYLENTİ ÜZERİNDEN ZAM YAPANLARA GEREĞİ YAPILIYOR



Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK işbirliği kapsamında TİGEM’deki büyükbaş hayvan varlığını 2025’te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var.



TÜRKİYE SATHINA YAYILMASINA İZİN VERMEYİZ



Bütün dünyada bu kuş gribi sorunu var. Ancak bizde deneyimli ve disiplinli bir sektör var. Yayılmamasıyla ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Bu tür durumları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne bildirmek durumundayız ve bildiriyoruz da. Konya, Eskişehir, Afyon’daki vakaları bildirdik, bunlar zaten biliniyor. Ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu.



BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ



Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde. Yeni yıla kalacağını sanmıyorum.”