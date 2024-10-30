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Bakan Yumaklı açıkladı: 397 milyon lira hibe verilecek

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi
Bakan Yumaklı açıkladı: 397 milyon lira hibe verilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:54

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerinde 38 projeye toplam 397 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kırsal kalkınma hamleleri kapsamındaki desteklere tüm hızıyla devam ettiklerinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 38 proje daha hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 397 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi

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