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Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı

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#Ehliyet#Süre Uzatımı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 11:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık" dedi. Yerlikaya "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" ifadesini kullandı.

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Sürücü belgesi yenileme süresi yeniden uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

RANDEVULAR YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞMIŞTI

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler randevuları doldurmuştu. Büyükşehirlerdeki nüfus müdürlüklerinde randevular yüzde 100 doluluğa ulaştığı için randevu alınamıyordu.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Eski Tip Sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

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Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

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#Ehliyet#Süre Uzatımı#Ali Yerlikaya

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