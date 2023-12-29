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Bakan Yardımcısı açıkladı: iOS yüklü cihazlarda güvenlik açığı tespit ettik

29.12.2023 - 17:21 | Son Güncelleme :
Bakan Yardımcısı açıkladı: iOS yüklü cihazlarda güvenlik açığı tespit ettik | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin iOS işletim sistemi yüklü cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini belirterek, Apple'dan açıklama talep ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İOS mobil işletim sistemi yüklü cihazları kullananlara önemli uyarılarda bulundu. Sayan, kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

USOM uhdesinde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmaları ile iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğini belirten Sayan, “Bu kritik açık cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip, USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak, engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla 2203 Siber Olaylara Müdahale Ekibimize (SOME) gerekli bilgileri aktardık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

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Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını vurgulayan Sayan, “Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. USOM'un yaptığı siber tehdit istihbarat çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, iOS cihaz kullanan vatandaşlarımızın aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI? 

Alınan önlemlere ilişkin olarak Sayan, “Riskleri azaltmak ve kişisel verilerimizi korumak için hayati öneme sahip iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın. Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğini sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin (2FA). Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinleri düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın. Kablosuz bağlantı özelliklerini sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin. Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimlerini kısıtlayın. Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tanımlanmasını engelleyin. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. USOM ekiplerimize kritik çalışmaları için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.


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