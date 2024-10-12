×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan şantiye incelemesi

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Tren#Bigpara
Bakan Uraloğlundan şantiye incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 11:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemede bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük kısmını bitirmiş olduk. 4 yeni istasyon binasını inşa ediyoruz. Yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık. Bu etaptaki çalışmaları 2025 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp tünel olarak TBM tüneli, 2 adet aç kapa tüneli, 1,38 km açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil yeni demiryolu hattının imalatlarını yapıyoruz. Projemiz kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı girişinde TBM portal imalatlarını tamamladık. Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Transavrupa'nın bir parçası olacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Tren#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!