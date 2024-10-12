Bakan Uraloğlu'ndan şantiye incelemesi

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Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük kısmını bitirmiş olduk. 4 yeni istasyon binasını inşa ediyoruz. Yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık. Bu etaptaki çalışmaları 2025 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp tünel olarak TBM tüneli, 2 adet aç kapa tüneli, 1,38 km açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil yeni demiryolu hattının imalatlarını yapıyoruz. Projemiz kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı girişinde TBM portal imalatlarını tamamladık. Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Transavrupa'nın bir parçası olacaktır.