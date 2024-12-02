Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi biletleri yoğun ilgi görüyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Anadolu şehirlerinin güzelliklerini keşfetme ve kar yağışıyla beyaza bürünen dağların kartpostallık görüntülerine şahit olmak isteyen vatandaşları masalsı yolculuğa çıkaran Turistik Doğu Ekspresi'nin 23 Aralık'ta yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini verdi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalkınma hedeflerindeki stratejik öneme sahip demir yollarının, tarih boyunca ülke ekonomisi ve turizminin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Konvansiyonel tren hatlarının şehirlerarası ulaşımda hızlı, güvenli ve ekonomik alternatif olduğunu anlatan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının bireysel ve kurumsal düzeyde tasarruf sağlarken, şehirlerarası ticareti ve lojistik faaliyetleri destekleyerek yerel ekonomilerin canlanmasına da katkı verdiğini bildirdi.

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Demir yollarının, yük ve yolcu taşımacılığında olduğu kadar turizmin gelişmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve tarihi değerlerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, masalsı yolculukta, nostaljik seyahat deneyimi yaşıyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde Ankara-Kars arasında 2019'dan bu yana hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"23 Aralık'ta tarihi Ankara Garı'ndan uğurlayacağımız Turistik Doğu Ekspresi, yolcularımıza sıcak ve konforlu ortamda unutulmaz bir kış seyahati deneyimi yaşatacak. Trenimiz, Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta durarak, yerli ve yabancı turistlere şehirlerin güzelliklerine ve kar yağışıyla beyaza bürünen dağların kartpostallık görüntülerine şahit olma fırsatı sunacağız. Doğu Anadolu şehirlerinin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan Turistik Doğru Ekspresi ile kar yağışıyla beyaza bürünen dağların kartpostallık görüntülerine şahit olmak isteyen vatandaşlarımız için satışa sunulan biletler yoğun ilgi görüyor. Yolcuları masalsı yolculuğa çıkaracak tren biletlerinin yüzde 25'i TCDD Taşımacılık tarafından, geriye kalan biletler seyahat acenteleri aracılığıyla satışa sunuluyor. TCDD Taşımacılık'ın satışa sunduğu biletleri alan yolcular, tüm masraflarını kendileri karşılarken, seyahat acentelerinin satışa sunduğu bilet fiyatlarının içerisinde yeme-içme, konaklama, rehberlik, turistik geziler, dönüş masrafları yer alıyor."

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Uraloğlu, Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi'nin birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, her gün karşılıklı sefer yapan pulman (oturaklı) ve kuşetli (yataklı) vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi'nin, yolcu indirme-bindirme yaptığı 53 istasyonda durduğunu ve yolculuk süresinin 26 saat olduğunu söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin ise sadece kış sezonunda doğal güzellikleri görerek, tarihi ve kültürel yerleri gezmek isteyen turistler için hizmet verdiğini anlatan Uraloğlu, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'nin, 33 saat süren yolculuğu sırasında Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta uzun aralıklara durarak, yöresel kültürü tanıma fırsatı sunduğunu kaydetti.



"GELEN TALEPLER ÜZERİNE YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

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Uraloğlu, Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzelliklere ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu belirterek, "Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi, Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Treni, Güney Kurtalan Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi gibi trenlerimiz, özellikle gençlerimizden büyük ilgi görüyor. Bu trenlerimiz güzergahlar boyunca tarih, doğa ve kültürle iç içe seyahat deneyimi yaşayan yolcularımız, ülkemizin eşsiz tarihini de görme fırsatı elde ediyor." dedi.

Bakan​​​​​​​ Uraloğlu, mevcut rotaların yanı sıra İzmir-Burdur arasında "Güller Ekspresi", "İstanbul-Sofya Ekspresi" gibi hatların da turistik değer taşıdığına dikkati çekerek, "Yolcularımızdan gelen talep üzerine Ankara-Çankırı arasında 'Turistik Tuz Ekspresi'ni hizmete sunduk. Yolcularımızdan gelen talepler üzerine Adana-Belemedik ve Efes-Selçuk güzergahında da gelen yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Akdeniz ve Ege bölgelerimizin, tarihsel ve kültürel yolculuğunu, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizlere mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzellikleri daha fazla kişinin daha uygun fiyatlara görmelerini sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu amaçla 2035 ve 2053 hedefleri doğrultusunda konvansiyonel hatların modernizasyonu ve turistik tren hatlarının çeşitlendirileceğini sözlerine ekledi.