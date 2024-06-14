  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Uraloğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı
‹ Önceki Haber Avrupa'da endeksler düşerken Asya'da hisseler karışık işlem gördü Avrupa'da endeksler düşerken Asya'da hisseler karışık işlem gördü

Bakan Uraloğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı

14.06.2024 - 12:17 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 225 milyon 464 bin 363 ton, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5 milyon 644 bin 97 TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak-mayıs dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikte daha fazla söz sahibi olması için duraksamadan çalıştıklarını, bu çalışmaların yansımalarını deniz ticaretinde kendini gösterdiğini kaydetti. 2024 yılı Mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 988 bin 445 ton olduğunu açıklayan Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 225 milyon 464 bin 363 ton, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5 milyon 644 bin 97 TEU'ya ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyon 64 bin 494 ton, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 21 milyon 653 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 34 milyon 717 bin 959 ton olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'EN FAZLA YÜK ALİAĞA'DA ELLEÇLENDİ'

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 524 bin 847 ton olduğunu kaydetti. Mayıs ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 745 bin 639 ton olduğunu belirten Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 767 bin 170 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nı 7 milyon 505 bin 471 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 590 bin 859 ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip ediyor" dedi.

Haberin Devamı

'EN FAZLA TAŞINAN YÜK ARTIŞI HURDA DEMİRDE'

Mayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre, en fazla artışın hurda demir elleçlemesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, limanlardan 1 milyon 835 bin 933 ton hurda demir yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bunu ham petrol ile feldispat yüklerinin izlediğini aktaran Uraloğlu, "Mayıs ayında portland çimento 1 milyon 73 bin 823 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Portland çimentoyu, fuel oil ve motorin takip etti. Ham petrol ise yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, hurda demir ve briketlenmemiş taşkömürü takip etti" ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA YÜKÜN GİTTİĞİ ÜLKE İTALYA'

Uraloğlu, mayıs ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini ve bunu ABD ile İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti. Deniz yolu ile limanlara en fazla yükün Rusya'dan geldiğini kaydeden Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen 34 milyon 717 bin 959 ton yurt dışı yükün yüzde 6,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayıs ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 309 bin 446 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 32 milyon 408 bin 513 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı" dedi.

Uraloğlu, mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 1 milyon 161 bin 725 TEU'ya ulaştığının altını çizerek, ocak-mayıs döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 5 milyon 644 bin 97 TEU'ya ulaştığını aktardı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.014 TL        
BORSA
1.013 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.022 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.