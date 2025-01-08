Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı kaç kişinin kullandığını açıkladı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 3 yıldır hizmette olduğunu bildirerek, "Hattın açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldığını anımsattı.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 3 yıldır hizmette olduğunu aktaran Uraloğlu, "Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nı 2011'de, İstanbul-Konya YHT Hattı'nı 2014'te açmıştık. 2022'de de Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın tamamlayarak, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman hatlarını hizmete sunduk. Bugüne kadar Ankara-Karaman Hattı'nda 2 milyon 214 bin, İstanbul-Karaman hattında 1 milyon 569 bin yolcu seyahat etti. Hattın açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Uraloğlu, Ankara-Karaman güzergahında karşılıklı 4, İstanbul-Karaman güzergahında da iki sefer düzenlendiğine işaret ederek, "Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımızla vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk." ifadesini kullandı.

Söz konusu hatla sağlanan zaman tasarrufuna dikkati çeken Uraloğlu, Karaman-Konya seyahat süresinin 40 dakikaya, Ankara-Karaman'ın 2 saat 40 dakikaya, İstanbul-Karaman'ın da 6 saate indiğini belirtti.

Uraloğlu, Karamanlıların hızlı trenle büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını vurgulayarak Ankara-Konya-Karaman hattında 7, İstanbul-Konya-Karaman hattında da 15 istasyon bulunduğunu hatırlattı.

KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI'NDA 1 MİLYON 457 BİN TON YÜK TAŞINDI

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın yük taşımacılığında da stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hattımız, Konya ve Karaman sanayi bölgelerini limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Konya-Karaman hattında hızlı ve güvenilir yük taşımacılığıyla lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatarak Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki vizyonuna önemli katkı sağladık. Konya-Karaman Hattı'nda hızlı trenlerin işletilmediği zaman aralığında yapılan yük taşımacılığında bugüne kadar 3 bin 200 trenle 1 milyon 457 bin ton yük taşındı."

Haberin Devamı

Uraloğlu, 2053 hedefleri doğrultusunda demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını belirterek, Karaman'dan güney illerine doğru genişlettikleri ağın, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattıyla kesintisiz ulaşımı mümkün kılacağını kaydetti.