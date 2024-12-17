Bakan Uraloğlu: İstanbul-Konya trenine 11.2 milyon yolcu bindi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile TCDD Taşımacılık tarafından işletilen İstanbul-Konya YHT hattının, 18 Aralık 2014 tarihinde hizmete açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, iki kadim şehrimizi birbirine bağlayan hattımız 10 yaşında. İstanbul-Konya YHT hattı açıldığı günden bu yana 11,2 milyon yolcumuza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sundu" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 4 BİN 300'DEN FAZLA YOLCU TAŞINIYOR'

Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini, hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, "644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT hattımız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kırmıştık. 2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişi bu hatta seyahat etti" açıklamasında bulundu.

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YHT hattının ulaşamadığı noktalarda otobüs bağlantısıyla ulaşımın sağlandığını söyleyen Uraloğlu, "Bu sayede yüksek hızlı tren kullanan bir vatandaşımız otobüs yolcuğuna kıyasla Konya-Eskişehir-Bursa arasını 4 saat 15 dakikada, Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arasını 7 saatte, İstanbul-Konya-Antalya ve Alanya güzergahlarını ise 10 saatte seyahat ederek önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" bilgisini aktardı.

'NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ VERİYORUZ'

Türkiye'nin yüksek hızlı demir yolu hattının 2 bin 251 kilometre uzunluğa eriştiğini aktaran Uraloğlu, "YHT hatlarıyla 11 şehre doğrudan olmak üzere toplam 20 il ve ülke nüfusunun yüzde 51'ine yüksek hızlı tren hizmeti veriyoruz. Ankara-Konya yüksek hızlı demir yolunun yanı sıra Konya-İstanbul, Karaman-Konya hatlarıyla kuzey güney ve doğu batı aksındaki şehirlerimizin ulaşımı çok kolaylaştı. Konya, turizmden ticarete eğitimden sanayiye kadar pek çok alanda ivme kazandı" açıklamasında bulundu.

'EDİRNE'DEN GAZİANTEP'E KESİNTİSİZ YHT HİZMETİ VERİLECEK'

Demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, devamında şunları kaydetti:

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"2053 yılında demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'mizin dört bir köşesinde hızlı demir yolu hatlarının inşası devam ediyor. Bunlardan birisini de Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep demir yolu hattı oluşturuyor. Bu hattın devreye alınmasıyla Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız, kesintisiz şekilde Gaziantep'e kadar YHT sürati ve konforuyla ulaşabilecek."