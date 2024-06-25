Bakan Uraloğlu: Hava yollarında rekorların bayramı | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Bayram tatilinde havalimanlarında 52 bin 819 uçuş birlikte 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-23 Haziran tarihleri arasında Türkiye geneli havalimanlarında 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildiğini bildirirken, tatil süresi boyunca havalimanlarından 52 bin 819 uçuş gerçekleştiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı. Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir havayolu trafiği gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi.” diye konuştu.

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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 2 MİLYON 434 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı. İstanbul Havalimanı’nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024’ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.

22 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ ANTALYA HAVALİMANI’NDA 199 BİN 751 YOLCUYA HİZMET VERİLEREK 2024 YILININ YOLCU REKORU KIRILDI

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte havalimanlarında yoğunluklar yaşandığını söylerken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esenboğa Havalimanı’nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 429 uçak trafiği ile 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu havalimanımızda 21 Haziran Cuma günü 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihleri arasında Antalya Havalimanımızda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanımızda 22 Haziran Cumartesi Günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024’ün yolcu rekoru kırıldı.” dedi.

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MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI’NDA DA REKOR KIRILDI

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi. Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı’nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

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