Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni demiryolu hattı geliyor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun demiryolu ihalesini 2024 ve 2025 yıllarında iki bölüm halinde yaparak, inşaat çalışmalarına önümüzdeki yıl başlayacaklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları”na katıldı. Bakanlığa bağlı genel müdürler, bürokratlar ve AK Parti'li 14 misafir milletvekilinin katılımıyla düzenlenen toplantı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.



Mevcut hızlı tren hatları, devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis edildik. Avrupa'da 6., dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara ve Sivas'ı açmıştık. Şimdi biz hedefimiz yapım çalışmaları devam eden bazı yerler var. Akdeniz tarafında var. Kapıkule'ye doğru İstanbul'dan var. Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programını almıştık. İlk etapta dış krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale ile Çorum arasındaki 115 kilometrelik ihalesini bu yıl mutlaka yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasının ihalesi yapılacak. Onu da 2025 yılında planlıyoruz. Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek, sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp, önümüzdeki sene de yapım çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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“YENİ TRAMVAY HATTINI BAKANLIK OLARAK ÜSTLENDİK”



Samsun'a yapılacak yeni tramvay hattı ile diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma alanında yani havayolu, demiryolu, karayolu iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinden bir yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Samsun Havalimanı'yla ilgili belli ihtiyaçlar var. Bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek, havaalanının genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız. Dış hat uçuşlarında pandeminin neredeyse 2 katına kadar çıkmışız. İç hat uçuşlarında pandemi zamanındaki yakalamışız. Demek ki iç hat uçuşlarında biraz daha gayrete ihtiyacımız var. Demiryolunda Samsun-Kalın hattını biliyorsunuz. Yük ve yolcu taşımacılığı işlemlerimize devam ediyoruz. Yine Gelemen İltisak Hattımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Samsun Limanı, Samsun OSB'si bu anlamda bizim için kıymetli. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsun Karadeniz'de ilk, Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olan kent içi raylı sistemleri hayata geçirmişti. Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de iş birliği halinde bu tren setlerini temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile bir iş birliği halinde o süreci yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii, Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede sahilden başlayıp, Şehir Hastanesi'ne, sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık.



Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Programa ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve partililer ile davetliler katıldı.

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