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Bakan Uraloğlu açıkladı... Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Raylı Sistem#Cumhuriyet Bayramı
Bakan Uraloğlu açıkladı... Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 11:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

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"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

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#Abdulkadir Uraloğlu#Raylı Sistem#Cumhuriyet Bayramı

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