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Bakan Uraloğlu açıkladı: E-imza'dan sonra E-mühür geliyor

17.06.2024 - 11:53 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu açıkladı: E-imza'dan sonra E-mühür geliyor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektronik Mühür altyapısının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini bildirerek, “Elektronik Mühür ile kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz” dedi. Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonucunda Elektronik Mührün resmi mühür dahil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe sahip olacağın

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan “Elektronik Mühür” düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Elektronik İmzanın gerçek kişilere verildiğini ve kişinin ıslak imzasına karşılık olarak geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını söyledi. Elektronik mührün ise tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verildiğini belirten Bakan Uraloğlu, mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacağını ifade etti. Uraloğlu “Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz” dedi.

“GEREKLİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

Türkiye’de, 5070 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ve aktif olarak faaliyet gösteren 8 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Yönetmelik ile düzenlenen elektronik mühürler de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS’ler tarafından verilebilecek. Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik Mührün, Mali Mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ıslak imzaların “gerçek kişiler” tarafından kullanıldığını ve imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını sağladığını anımsatarak, “Elektronik mühür ise tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verilecek. Mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacak. Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulması ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlayacak” diye konuştu.

“TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARALEL OLARAK ELEKTRONİK İMZALI VERİLERİ KİMİN İMZALADIĞI KADAR YAZIYI İMZALAYANIN HANGİ KURUM ADINA İMZA ATTIĞI ÖNEMLİ İHTİYAÇ HALİNE GELDİ”

Teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik imzalı verileri kimin imzaladığı kadar yazıyı imzalayanın hangi kurum adına imza attığının önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Elektronik ortamda bir belgeyi üreten kurum, kuruluş, işletme ya da tüzel kişiliğin belirlenebilmesi için “Mali Mühür” uygulamasını başlattık. 5070 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik ile hukuki dayanağı oluşturulan ‘Elektronik Mühür’ ile ilgili çalışmaların yapılmasının ardından Elektronik mührün hem mali mühür hem de kurumsal mühür yerine kullanılabilmesini sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.


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