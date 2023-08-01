  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • 60 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek
‹ Önceki Haber BP'den hissedarlarına büyük jest BP'den hissedarlarına büyük jest

60 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek

01.08.2023 - 13:07 | Son Güncelleme :
60 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı deprem bölgesini ziyaret edecek, Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu hat sayesinde 60 dakikalık yolun 10 dakikaya düşeceğini belirtti.

Türkiye'nin ulaştırma alanındaki dev yatırımları devam ediyor. Hava, kara, deniz yollarında büyük mesafe kat eden Türkiye, şimdi de yerel bağlantıları sağlayacak olan hızlı tren hatlarını birer birer devreye alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı deprem bölgesini ziyaret edecek, Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu hat sayesinde 60 dakikalık yolun 10 dakikaya düşeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Deprem bölgesinden bir gün bile olsun ayrılmadık. Diğer projelerin takibi için gitsek de sürekli bölgeye geldik. Ulaştırma Bakanlığı olarak deprem nedeniyle bölgedeki mevcut demiryollarındaki hasarların giderilmesi için çalışmaları ivedilikle hayata geçirdik. Deprem hasarlarının giderilmesi projesini 2023 yılı yatırım programına aldık. Yüzyılın en büyük felaketinde yüzyılın dayanışmasını sergiledik. Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 

2003'ten bu yana demiryollarına çok büyük yatırımlar yaptık. YHT'ler yaptık, ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitelerini artırdık, rekorlar kırdık. Yatırımlarımız ile önemli projelerin kilometre taşlarını döşedik.

9500 metrelik iki tüp tünelin inşaatına devam ediyoruz, bugün bizler için önemli proje. Bahçe-Nurdağı hızlı treni 32 kilometren 17 kilometreye çıkacağız, hızı 160 kilometreye çıkacağız. Yolcu seferleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşmüş olacak.

Gaziantep üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli yerleri arasında yer almaktadır. 2003 yılından bu yana 54 milyar lira yatırım yaptık.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.