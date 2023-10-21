Bakan Tunç açıkladı: Hacizli malların satışı başlıyor | Genel Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 kasımda başlatıyoruz" dedi.

Yedieminlerde hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların satışına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları açıkladı. Bakan Tunç, haczi kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar için kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından malın teslim alınması, alınmazsa hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlandı. Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulmamış mallar üzerindeki hak sahiplerinin haklarını korumaktan imtina edilmesi halinde ise mallar bedel karşılığında mülkiyetleri yedieminlere ve kamusal yarar özelinde MKE'ye devri sağlanacak.

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Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduk.

Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir.

Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır.

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devri düzenlenmiştir. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

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Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir.

Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır.

HACİZLİ MALLARIN YEDİEMİNLERDE ÇÜRÜMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEK UYGULAMAYI 1 KASIMDA BAŞLATIYORUZ.



Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduk.… pic.twitter.com/WXhKbSKxqa — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 21, 2023

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