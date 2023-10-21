  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Tunç açıkladı: Hacizli malların satışı başlıyor
‹ Önceki Haber Bakan Bolat: Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor Bakan Bolat: Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Bakan Tunç açıkladı: Hacizli malların satışı başlıyor

21.10.2023 - 13:37 | Son Güncelleme :
Bakan Tunç açıkladı: Hacizli malların satışı başlıyor | Genel Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 kasımda başlatıyoruz" dedi.

Yedieminlerde hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların satışına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları açıkladı. Bakan Tunç, haczi kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar için kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından malın teslim alınması, alınmazsa hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlandı. Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulmamış mallar üzerindeki hak sahiplerinin haklarını korumaktan imtina edilmesi halinde ise mallar bedel karşılığında mülkiyetleri yedieminlere ve kamusal yarar özelinde MKE'ye devri sağlanacak.

Haberin Devamı

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduk.

Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir.

Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır.

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devri düzenlenmiştir. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

Haberin Devamı

Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir.
Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
967 TL        
BORSA
999 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.