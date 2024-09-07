Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından açıklama: Ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch’in not artırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti.

Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.

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Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

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