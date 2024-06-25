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Bakan Şimşek'ten CHP'li Yalçın Karatepe açıklaması

25.06.2024 - 14:05 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten CHP'li Yalçın Karatepe açıklaması | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe toplantısının ardından yapılan açıklamalara yönelik olarak "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez.


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