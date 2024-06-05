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Bakan Şimşek: Türkiye yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke

05.06.2024 - 17:08 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Türkiye yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye'nin yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke. İnovasyon endeksinde iyileşme devam ediyoruz 39. sıradayız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke olduğunu belirten Şimşek, yapay zekaya da yatırım yapılacağını belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke. İnovasyon endeksinde iyileşme devam ediyoruz 39. sıradayız.

Dünya Bankası lojistik endeksinde iyi bir noktadayız. Altyapıda çok iyi bir noktadayız. Demiryolu en büyük önceliğimiz. Havalimanları anlamında da Türkiye'nin bir eksiği kalmadı. Havalimanı sayısı 3'e katlandı.

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Yapay zeka konusunda neredeyiz? Gelişmekte olan ülkeler ortalamasından daha iyiyiz. Daha çok yatırım yapıp Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çekeceğiz.

Kişi başı milli gelirde üst orta gelir grubundayız. Kadınlar arasında eğitim muazzam şekilde artıyor.


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