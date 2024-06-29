  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Şimşek, Singapur Devlet Başkanı Shanmugaratnam ile görüştü
‹ Önceki Haber Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu

Bakan Şimşek, Singapur Devlet Başkanı Shanmugaratnam ile görüştü

29.06.2024 - 16:33 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek, Singapur Devlet Başkanı Shanmugaratnam ile görüştü | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Mali Görev Gücü toplantısı için gittiği Singapur'da Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir dizi görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 

Singapur’da verimli temaslarda bulunduk. Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk. Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up’ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. Mali Eylem Gücü’nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
997 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
997 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.