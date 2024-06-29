Bakan Şimşek, Singapur Devlet Başkanı Shanmugaratnam ile görüştü | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Mali Görev Gücü toplantısı için gittiği Singapur'da Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir dizi görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Singapur’da verimli temaslarda bulunduk. Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk. Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up’ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. Mali Eylem Gücü’nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık.

Singapur’da verimli temaslarda bulunduk.



Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk.



Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong… pic.twitter.com/w1YAYsqyfu — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 29, 2024

Etiketler