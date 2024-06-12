Bakan Şimşek: Programımızla önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in tweeti şöyle:

Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık.



Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır.



Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan… pic.twitter.com/rY1uDIuTgP — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 12, 2024

Etiketler